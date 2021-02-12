В Харькове оштрафовали водителя, который провалился под асфальт

В полиции уверены, что автомобилист нарушил ПДД.

Грузовик двигался по тротуару, где и провалился objectiv.tv

В Харькове полицейские решили оштрафовать водителя грузовика, который провалился под асфальт на одной из улиц города. Об этом сообщает местный ресурс “Объектив“.

Читай также: В Хмельницкой области карета скорой помощи застряла в болоте

Отмечается, что утром 12 февраля на улице Шота Руставели под грузовиком провалился асфальт. Однако полицейские решили, что виновным в происшествии является именно водитель машины.

“Водитель Volvo, который провалился под асфальт в Харькове, на улице Руставели, нарушил п. 1.5, п. 2.3.б и п. 11.13 ПДД Украины“, - говорится в сообщении.

Читай также: В центре Киева на проезжей части провалился асфальт

Как отметили в Управлении патрульной полиции региона, ПДД Украины запрещают движение транспортных средств по тротуарам и пешеходным дорожкам, кроме случаев, когда они применяются для выполнения работ или обслуживания при отсутствии других подъездов.

На водителя составлен админпротокол, который будет направлен в суд.

Напомним, вчера в Киеве провалилась дорога. На проезжей части улицы Петропавловской в столице произошло проваливание асфальта, образовалась большая яма.