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МОЗ запустило сервис по поиску бесплатных лекарств для онкобольных

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Сервис поможет сделать лечение более доступным и снизить долю украинцев, отказывающихся от лечения, говорят в министерстве.
Минздрав запустил сервис для онкобольных
Минздрав запустил сервис для онкобольных

Минздрав запустил новый электронный сервис для онкобольных. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в пятницу, 12 февраля.

С 15 февраля стартует работа электронного сервиса Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь. Как полагают в МОЗ, он поможет сделать лечение более доступным и снизить долю украинцев, которые отказываются от лечения.

На сайте сервиса можно найти препараты, которые закупаются за государственный счет, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств.

Также на сайте можно настроить получение уведомлений о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион. Таким образом пациенту будут приходить уведомления о поступлении бесплатных лекарств в онкоцентр, где их можно будет получить.

Напомним, что с апреля государство начнет оплачивать лечение онкозаболеваний. Минздрав с 1 апреля запускает Программу медицинских гарантий, которая будет покрывать химиотерапию и другие медуслуги.

Также сообщалось, что Минздрав расширил перечень препаратов для онкобольных. В список добавили девять новых наименований лекарств, которые теперь будут закупаться централизованно.

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Теги: рак, Лекарственные препараты, Минздрав, лекарства, онкобольные, онкология, МОЗ
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Источник: korrespondent.net

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