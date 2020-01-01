На Одесчине женщина застрелила собаку и сбросила фото в чат села

Собака якобы задушила двух ее кур, утверждает женщина, хотя жители села говорят, что птиц задушили лиса.

В Одесской области женщина застрелила собаку. Об этом сообщает общественная зоозащитная организация Закон природы в пятницу, 12 февраля.

Инцидент произошел в селе Красноселка.

"Женщина убила соседскую хаски за то, что та воровала кур... Лицо, совершившее убийство, сфотографировало труп собаки и сбросило его в вайбер-чат села. После того, как в чате поднялась буря критики и угроз, автор удалил фото и быстро убрал тело расстрелянного животного", - сказано в сообщении.

В то же время ряд местных жителей говорят, что кур задушила лиса, а не собака. На место происшествия уже выехала полиция и волонтеры из Одессы.

Напомним, что ранее в киевском Гидропарке неизвестные отравили собак. Из-за яда, разбросанного на территории, погибло как минимум три собаки. Тела животных отправлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Также сообщалось, что в Киеве задержали мужчину, убившего трех щенков. Свои действия он объяснил тем, что щенки ему надоели. Драгер показал, что живодер был пьян. Теперь ему грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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