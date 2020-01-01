Зеленский инициировал заседание СНБО

На заседании СНБО обсудят "комплекс вопросов", часть из которых рассмотрят в закрытом режиме.

Президент Владимир Зеленский проведет заседание Совета нацбезопасности и обороны. Заседание должно состояться 19 февраля. Об этом сообщила пресс-служба СНБО в пятницу, 12 февраля.

Указано, что глава государства поручил секретарю СНБО Алексею Данилову подготовить заседание, которое должно состояться в здании Офиса президента на улице Банковой в Киеве.

"На заседании планируется обсудить комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме", – говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля Зеленский провел заседание СНБО, после которого стало известно о санкциях в отношении нардепа Тараса Козака и трех телеканалов – 112 Украина, ZIK и NewsOne.

Накануне президент заявил, что закрытые телеканалы получали деньги из России и временно оккупированной территории.

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