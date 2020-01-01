Лунный НГ, унитаз Гитлера и клады: фото недели

Яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 8-12 февраля 2021 года: чем жила Украина и мир.

Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 8-12 февраля.

Британка показала удивительные перевоплощения с помощью макияжа. Кортни Кардашьян поделилась бьюти-советом.

В здании Киевсовета протекла крыша. В России возле химзавода заметили синих собак. Сиденье с личного унитаза Гитлера ушло с молотка почти за 19 тысяч долларов.

Скотобойня на Прикарпатье сделала реку кровавой. На Львовщине из-за сугробов больную с инфарктом пришлось везти на санях.

Словацкая фитнес-модель и бывшая велосипедистка Люсия Яворчекова поделилась в Instagram новой порцией откровенных снимков.

Американский рок-музыкант Prince Midnight (Полуночный Принц), сконструировал гитару из скелета покойного дяди.

В Турции обнаружили древний тайник с сокровищами. В Китае найден крем для лица, которому 2700 лет. На Львовщине в огороде нашли старинный барельеф.

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