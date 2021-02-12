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Тарас Козак прокомментировал публикацию Украинской правды

Комментариев: 2
Тарас Козак прокомментировал публикацию Украинской правды

Народный депутат от партии ОПЗЖ Тарас Козак прокомментировал публикацию Украинской правды. Политик назвал статью манипулятивной и опроверг обвинения журналистов.

Соответствующее заявление размещено на сайте партии.

“Приведенные в этой статье домыслы авторов крутятся вокруг бесплодных попыток увязать деятельность принадлежащих мне фирм с торговлей товарами с ОРДО и ОРЛО. Заявляю: все принадлежащие мне кампании работают исключительно в рамках украинского законодательства и запрещенную украинским законодательством деятельность с временно неподконтрольными территориями Украины не ведут“, - отметил Тарас Козак.

“Что касается самого важного вопроса, которым задаются находящиеся “в активном поиске“ работницы Центра противодействия коррупции ‒ откуда у меня деньги на финансирование каналов, то могу еще раз проинформировать вас: в 2017‒2019 годах я уплатил в бюджет Украины более 42 млн грн налогов с абсолютно прозрачного и законного бизнеса, который не вызвал никаких вопросов и заявлений со стороны налоговых и контролирующих органов. И средства для ведения бизнеса в сфере медиа у меня есть“, - подытожил нардеп.

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Комментариев (2)
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trexxoll    12.02.2021, 23:10
Оценка:  -24
trexxoll
"Свидоминская правда"?Эти существа живут в параллельной реальности.И именно благодаря этим упоротым мразям стоага больше никогда не будет единой,как бы не кукарекала свидопропаганда.
Путин-Xyйло    12.02.2021, 23:03
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
Как всегда: ваши доказательства - не доказательства! Член Мертвечука у Хубла научился называть подрывную работу медиа бизнесом. Срочно нужен закон о коллаборационизме!
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