Народный депутат от партии ОПЗЖ Тарас Козак прокомментировал публикацию Украинской правды. Политик назвал статью манипулятивной и опроверг обвинения журналистов.

Соответствующее заявление размещено на сайте партии.

“Приведенные в этой статье домыслы авторов крутятся вокруг бесплодных попыток увязать деятельность принадлежащих мне фирм с торговлей товарами с ОРДО и ОРЛО. Заявляю: все принадлежащие мне кампании работают исключительно в рамках украинского законодательства и запрещенную украинским законодательством деятельность с временно неподконтрольными территориями Украины не ведут“, - отметил Тарас Козак.

“Что касается самого важного вопроса, которым задаются находящиеся “в активном поиске“ работницы Центра противодействия коррупции ‒ откуда у меня деньги на финансирование каналов, то могу еще раз проинформировать вас: в 2017‒2019 годах я уплатил в бюджет Украины более 42 млн грн налогов с абсолютно прозрачного и законного бизнеса, который не вызвал никаких вопросов и заявлений со стороны налоговых и контролирующих органов. И средства для ведения бизнеса в сфере медиа у меня есть“, - подытожил нардеп.