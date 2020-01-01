Вакцины доставят в Украину на следующей неделе

Процесс отгрузки COVID-вакцин для Украины уже начался в Индии. Украина выполнила все формальности, теперь стартовал технический процесс.

Вакцина от коронавируса прибудет в Украину уже на следующей неделе. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов в эфире программы Свобода слова Савика Шустера в пятницу, 12 февраля.

По словам министра, украинская сторона выполнила все формальности, а сейчас начался технический процесс.

"Мы выполнили все без исключения наши формальности: перевели средства, подписали все документы. Сейчас происходит технический процесс уже непосредственно отгрузки вакцин. Даже, мы уже точно знаем, что мы получили разрешение Индии на экспорт этой вакцины. Получили все разрешения", - сказал Степанов.

Он добавил, что COVID-вакцины поступят в Украину в понедельник-среду на следующей неделе.

"Мы ожидаем. В понедельник, вторник, среду она должна быть. У нас нет поводов, чтобы это тянуть", - резюмировал Степанов.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, когда переболевшим COVID можно вакцинироваться. Факт проведенной вакцинации против COVID-19 никак не должен влиять терапевтическую тактику пациента с COVID-19, подчеркивают в Минздраве.

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