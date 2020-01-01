Омбудсмену поступило более 600 жалоб о нарушении языкового закона

Больше всего обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области. Большинство из них касается отсутствия украинской версии веб-сайтов.

Со дня вступления в силу закона Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного в Офис языкового омбудсмена поступило 605 жалоб о его нарушении. Об этом в пятницу, 12 февраля, сообщается на странице Уполномоченного по защите госязыка в Facebook.

"С 16 января по 11 февраля 2021 года к Уполномоченному по защите государственного языка по защите прав на получение информации и услуг на государственном языке, устранению препятствий и ограничений в пользовании государственным языком, предоставлению консультаций и дополнительной информации обратилось 605 граждан из разных уголков Украины", - указано в сообщении.

При этом отмечается, что больше всего обращений и жалоб поступило из Киева и Киевской области (276), тогда как в восточных и западных областях количество вероятных нарушений незначительное: в Луганской - 7, Николаевской - 6, Донецкой - 4, Тернопольской - 4, Херсонской, Ровненской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Хмельницкой - по 2.

"Подавляющее большинство (281) обращений касается отсутствия украинской версии веб-сайтов о предоставлении услуг и сайтов интернет-магазинов. 126 граждан пожаловались на нарушение своих прав, препятствия и ограничения в пользовании государственным языком в сфере обслуживания. Больше всего таких нарушений (53) выявлено киевлянами", - уточнили у омбудсмена.

Кроме того, сообщается о поступлении жалоб на использование негосударственного языка некоторыми депутатами местных советов городов Николаев, Одесса, Днепр, Запорожье, а также о возможных нарушениях языкового законодательства в сфере образования.

Как сообщалось, результаты опроса КМИС свидетельствуют о том, что действующую норму об обслуживании на украинском языке поддерживают 61,7% украинцев.

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