Ермак заявил о прогрессе в переговорах по Донбассу

Глава Офиса президента признался, что полностью выполнить Минские соглашения в их действующей редакции невозможно.

Переговоры по урегулированию Донбасса проходят медленно и сложно, однако прогресс есть. Об этом заявил глава Офиса президента Андрей Ермак в эфире телеканала Украина 24 в пятницу, 12 февраля.

"Украинской стороне удалось кардинально изменить представительство в минском процессе и поднять уровень безоговорочной поддержки со стороны наших европейских партнеров: Германии и Франции", - отметил чиновник.

При этом он подчеркнул, что "очень важно, что вместе с нами на Донбассе были представители-послы государств наших партнеров - Германии, Франции - и участников Нормандского формата, а также США, Великобритании, Канады, Швеции. Нам важно, что они приехали и собственными глазами увидели, что происходит, а также и то, как Украина выполнят свои обязательства".

В то же время Ермак признался, что выполнить Минские соглашения в действующей редакции невозможно, однако, по его словам, руководство страны сделает все необходимое, чтобы основные принципы этих договоренностей были Украиной выполнены.

Напомним, послы США, Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции после совместной с президентом Владимиром Зеленским поездки на Донбасс заявили, что поддерживают Украину и ее военных на пути к миру.

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