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Ермак заявил о ключевой роли США на Донбассе

Комментариев: 3
Вашингтон является стратегическим партнером Киева и должен сыграть одну из ключевых ролей в вопросе о возвращении украинских территорий, отметил глава ОПУ.
Зеленский и Ермак в Донецкой области
Зеленский и Ермак в Донецкой области
Пресс-служба Офиса президента Украины

Глава Офиса президента Андрей Ермак обозначил роль США в разрешении конфликта на Донбассе. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Украина в ночь на 13 февраля.

Он заявил, что США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании конфликта. Вашингтон является стратегическим партнером Киева, подчеркнул глава ОПУ.

"Я абсолютно уверен, что США, как стратегический партнер Украины должны и могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении военного конфликта и в урегулировании вопроса с возвращением украинских территорий", - цитирует Ермака Интерфакс-Украина.

Напомним, послы США, Германии, Франции, Великобритании, Канады и Швеции после совместной с президентом Владимиром Зеленским поездки на Донбасс заявили, что поддерживают Украину и ее военных на пути к миру.

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Теги: США, донбасс, Ермак, ситуация на востоке Украины
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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blya-tolyan    13.02.2021, 09:03
Оценка:  0
blya-tolyan
поясните дегенерату значение слова "партнёр".
blya-tolyan    13.02.2021, 09:02
Оценка:  0
blya-tolyan
ха-ха-ха, с какого перепугу ОНО решило что ему что то должен Вашингтон? ху Й ло на ушко нашептал?
Путин-Xyйло    13.02.2021, 08:50
Оценка:  +1
Путин-Xyйло
Сейчас кацапские боты встрянут во "внешнее управление".
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