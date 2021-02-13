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За сутки от коронавируса в Украине умерли 111 человек

Комментариев: 1
Выздоровели 61144, всего заболели - 5182.
Статистика по Украине
Статистика по Украине
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5182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 февраля 2021 года. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.
Также за прошедшие сутки:

  • госпитализированы - 1889 человек;
  • летальних случаев - 111;
  • выздоровели - 6144;
  • сделано тестирований за сутки - 40 806 (в том числе методом ПЦР - 25059, методом ИФА - 15747).

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За все время пандемии в Украине:

  • Заболело - 1268049 человек;
  • выздоровело - 1112299 человек;
  • летальных случаев - 24285;
  • проведено ПЦР-тестов - 6525209.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.
Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев - 320 случаев;
  • Винницкая область - 365 случаев;
  • Волынская область - 112 случаев;
  • Днепропетровская область - 173 случая;
  • Донецкая область - 140 случаев;
  • Житомирская область - 234 случая;
  • Закарпатская область - 485 случаев;
  • Запорожская область - 136 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 668 случаев;
  • Киевская область - 265 случаев;
  • Кировоградская область - 34 случая;
  • Луганская область - 55 случаев;
  • Львовская область - 329 случаев;
  • Николаевская область - 79 случаев;
  • Одесская область - 183 случая;
  • Полтавская область - 137 случаев;
  • Ровенская область - 114 случаев;
  • Сумская область - 130 случаев;
  • Тернопольская область - 135 случаев;
  • Харьковская область - 289 случаев;
  • Херсонская область - 23 случая;
  • Хмельницкая область - 127 случаев;
  • Черкасская область - 164 случая;
  • Черновицкая область - 384 случая;
  • Черниговская область - 101 случай.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии число COVID-инфицированных превысило четыре миллиона.

 

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Теги: коронавирус, коронавирус в Украине
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Комментариев (1)
lyuterr    13.02.2021, 09:55
Оценка:  -22
lyuterr
Каждая смерть от ковида в 2021 году-"заслуга"клоуна и его банды,которые не захотели покупать российскую вакцину.
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