За сутки от коронавируса в Украине умерли 111 человек

Выздоровели 61144, всего заболели - 5182.

5182 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 13 февраля 2021 года. В частности, заболели 330 детей и 226 медработников.

Также за прошедшие сутки:

госпитализированы - 1889 человек;

летальних случаев - 111;

выздоровели - 6144;

сделано тестирований за сутки - 40 806 (в том числе методом ПЦР - 25059, методом ИФА - 15747).

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За все время пандемии в Украине:

Заболело - 1268049 человек;

выздоровело - 1112299 человек;

летальных случаев - 24285;

проведено ПЦР-тестов - 6525209.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (668), Закарпатской (485), Черновицкой (384), Винницкой (365) и Львовской (329) областях.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев - 320 случаев;

Винницкая область - 365 случаев;

Волынская область - 112 случаев;

Днепропетровская область - 173 случая;

Донецкая область - 140 случаев;

Житомирская область - 234 случая;

Закарпатская область - 485 случаев;

Запорожская область - 136 случаев;

Ивано-Франковская область - 668 случаев;

Киевская область - 265 случаев;

Кировоградская область - 34 случая;

Луганская область - 55 случаев;

Львовская область - 329 случаев;

Николаевская область - 79 случаев;

Одесская область - 183 случая;

Полтавская область - 137 случаев;

Ровенская область - 114 случаев;

Сумская область - 130 случаев;

Тернопольская область - 135 случаев;

Харьковская область - 289 случаев;

Херсонская область - 23 случая;

Хмельницкая область - 127 случаев;

Черкасская область - 164 случая;

Черновицкая область - 384 случая;

Черниговская область - 101 случай.

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Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Напомним, ранее сообщалось, что в Британии число COVID-инфицированных превысило четыре миллиона.