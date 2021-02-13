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Обострение на Донбассе: ОС дали "адекватный" ответ

Комментариев: 1
В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения.
Ситуация на Донбассе за последние сутки
Ситуация на Донбассе за последние сутки
Штаб ООС

Украинская армия на Донбассе за последние сутки подверглась семи обстрелам. Об этом сообщает штаб ООС 13 февраля.

Возле Водяного на Приазовье в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, в сторону украинских позиций велся огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, говорится в сообщении.

У Павлополя, на этом же направлении, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Отмечается, что он был оперативно доставлен в лечебное учреждение.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север был дважды применен беспилотный летательный аппарат и сброшено два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Золотое-4.

"А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении штаба.

О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителей ОБСЕ.

"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - подчеркивает штаб ООС.

С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.

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Теги: донбасс, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Операция объединенных сил, ООС
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
lyuterr    13.02.2021, 09:59
Оценка:  -21
lyuterr
Так в чём заключается"адекватный" ответ?В очередном обстреле жилых кварталов?
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