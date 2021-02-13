Обострение на Донбассе: ОС дали "адекватный" ответ
Украинская армия на Донбассе за последние сутки подверглась семи обстрелам. Об этом сообщает штаб ООС 13 февраля.
Возле Водяного на Приазовье в районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, в сторону украинских позиций велся огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия, говорится в сообщении.
У Павлополя, на этом же направлении, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Отмечается, что он был оперативно доставлен в лечебное учреждение.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки Север был дважды применен беспилотный летательный аппарат и сброшено два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Золотое-4.
"А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы", - говорится в сообщении штаба.
О фактах нарушения режима прекращения огня сообщили представителей ОБСЕ.
"На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ", - подчеркивает штаб ООС.
С начала суток на Донбассе пока без обстрелов.
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