Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Зеленский созывает заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности

Комментариев: 8
Заседание намечено на 19 февраля.
Зеленский созывает заседание СНБО по ситуации в стране
Зеленский созывает заседание СНБО по ситуации в стране
president.gov.ua

Офис Президента сообщил, что в пятницу, 19 февраля, должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский поручил секретарю СНБО Данилову начать подготовку заседания. При этом часть вопросов рассмотрена в закрытом режиме.

Читай также: Зеленский срочно созывает Совет нацбезопасности

"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро. Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложила под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня системного противодействия", - говорится на сайте президента.

Также подчеркивается, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы СНБО, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский с послами отправился на Донбасс.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.

 
Поделись:
Теги: СНБО, Зеленский
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (10)
Отсортировать по дате Вниз
blya-tolyan    13.02.2021, 10:55
Оценка:  0
blya-tolyan
угроза сегодня, а заседание через неделю. Отберите у него наркотики.
Lopata_Alex    13.02.2021, 10:45
Оценка:  +1
Lopata_Alex
Доброго дня! Вже КОЗЛОМОРДІ тут!!! Вас вже всіх повідпускали з поліції за Мітинг? Мабудь гарно там вас поліцаї путіна 8ідпи3дили, що тут різноманітну дурню пишете, неначе скривджені дівчатка.
Ви бридкі!
blya-tolyan    13.02.2021, 10:56
Оценка:  0
blya-tolyan
они броники своих детей(а дети ли это у лишнехромосомных, если со школы учат убивать?) на преЗЕрвативе меряют.
Strv-003-3    13.02.2021, 10:14
Оценка:  -23
Strv-003-3
это что за слюнявчек на нем надет ?! это для детей бронник ?
Strv-003-3    13.02.2021, 10:25
Оценка:  -22
Strv-003-3
прикинньте , у него рост 166 - он и так мелкий и бронник такой маленький - 100000% детский
GOOD_666    13.02.2021, 10:28
Оценка:  -21
GOOD_666
Клоун это судьба
Duster    13.02.2021, 10:30
Оценка:  -22
Duster
Вы никуя не шарите!
Это тактикульный лифчик!
Какой гуанокомандующий, такая и наци-безопасность...
GOOD_666    13.02.2021, 10:10
Оценка:  -22
GOOD_666
Дайте этому взрослый броник бо моссскали ржут
blya-tolyan    13.02.2021, 10:59
Оценка:  0
blya-tolyan
вот-вот, ЛЮДИ -смеются, а м о с к а л и - РЖУТ, лошади, кстати, то же, если ты, м а Ц к а л и к, не знал.
lyuterr    13.02.2021, 10:05
Оценка:  -23
lyuterr
Клоун,без введения военного положения все твои потуги выглядят как очередная"квартальная"ш утейка.Тебе,пидоpy беспредельному ещё за незаконный запрет трёх оппозиционных телеканалов отвечать придётся,хyecoc ты червивый!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь