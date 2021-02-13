Зеленский созывает заседание СНБО из-за угрозы нацбезопасности

Заседание намечено на 19 февраля.

Офис Президента сообщил, что в пятницу, 19 февраля, должно состояться заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины. Зеленский поручил секретарю СНБО Данилову начать подготовку заседания. При этом часть вопросов рассмотрена в закрытом режиме.

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"Угрозы национальной безопасности государства, которые должны быть устранены, требуют обязательных жестких решений в пределах, определенных Конституцией Украины и действующим законодательством. Общество должно видеть государство, которое абсолютно точно знает современные риски и умеет реагировать на них профессионально и быстро. Очевидно также, что, к сожалению, в период до 2019 года украинцы наглядно видели, что необходимые решения для защиты национальной безопасности, давно назрели, по политическим соображениям откладывались. Отсутствие тогда достаточной политической воли заложила под основы нашей государственности много мин замедленного действия, которые и нуждаются сегодня системного противодействия", - говорится на сайте президента.

Также подчеркивается, что решения, которые принимаются в результате коллегиальной работы СНБО, полностью соответствуют интересам Украины на данном этапе развития нашего государства.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский с послами отправился на Донбасс.