Непогода в Украине: ожидается похолодание и снег

Синоптики предполагают, что морозы продержаться до 21 февраля. При этом "минус" будет только нарастать.

В Украине в субботу, 13 февраля, в некоторых областях ожидается локальное похолодание до -13 и сильные снегопады, сообщает Гидрометцентр.

На западе будет около 3-9 градусов мороза днем. Небо затянет тучами, но осадки не ожидаются. После захода солнца температура опустится до -11...-14.

На севере Украины будет сильный снег, а столбик термометра покажет от 9 до 13 мороза, как днем, так и ночью.

Аналогичная ситуация будет и в центральной части страны. Ожидается -8-12, а вечером похолодает до -14 градусов. Обещают снег.

На юге Украины будет около -5-7, а вечером будет от 10 до 13 ниже нуля.

Снег сегодня будет и в Харьковской области. На остальной части восточного региона будет облачно и около 7-10 мороза. Вечером похолодает от 9 до 13 со знаком "минус".

Погода в Украине 13 февраля

По состоянию на утро 13 февраля в Украине остаются обесточенными из-за непогоды 64 населенных пункта в разных областях страны, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"В ночь с 12 на 13 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 64 населенных пункта в 7 областях, а именно: Львовская - 20, Черновицкая - 15, Тернопольская - 11, Днепропетровская - 10, Донецкая - 4, Кировоградская - 2 и Одесская - 2", - говорится в сообщении.

Синоптики предполагают, что морозы продержаться до 21 февраля. При этом "минус" будет только нарастать. Самый холодный день пока что сдвигается на 19 февраля, когда прогнозируют днем -17, а ночью до -25 градусов. После 21 февраля морозы пойдут на спад, зато вернутся снегопады.

О том, откуда пришла такая погода, подробно в материале Зверь с востока.

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