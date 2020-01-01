Ермак заявил о невыполнимости минских соглашений

Несмотря на некоторый прогресс, переговоры по Донбассу идут "очень медленно и сложно", отметил глава ОПУ.

Минские договоренности практически невозможно выполнить в той редакции, в которой их подписали, заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире телеканала Украина в ночь на 13 февраля.

"Если говорить честно, то в той редакции, в которой они сегодня существуют, мне иногда кажется, что они и подписывались с целью и с пониманием, что выполнить их невозможно. Но Украина, и президент много раз об этом говорил, сделает все для того, чтобы принципы, заложенные в Минских соглашениях, были выполнены с нашей стороны", - сказал он.

Ермак добавил, что, несмотря на некоторый прогресс, переговоры идут "очень медленно и сложно".

Он также считает, что США могут и должны сыграть одну из ключевых ролей в урегулировании ситуации в Донбассе.

Ранее украинские власти разработали законопроект О государственной политике переходного периода в Донбассе. Россия считает, что документ грубо нарушает минские соглашения и означает односторонний выход Киева из них.

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