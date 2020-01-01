Допрос руководства НАБУ по делу замглавы ОПУ отменили

Вызов на допрос мог быть попыткой создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело Татарова из антикоррупционного бюро.

Допрос директора Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника по делу против замглавы Офиса президента Олега Татарова отменяется, сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова на своей странице в Facebook 13 февраля.

"Допрос Сытника и Калужского отменяется. Вчера, поздно вечером, вернулась из Брюсселя. Думала, что у меня график был насыщенный. Сегодня хочу подробно рассказать обо всем, чем была занята в течение поездки, и каких договоренностей мне удалось достичь. Всем добра", - написала она.

Руководителей НАБУ вызвали в качестве свидетелей. На допрос 15 февраля на 10:30 в Офис генпрокурора был вызван детектив НАБУ Руслан Габриэлян, расследующий дело Микитася-Татарова. На 13:00 на допрос был вызван директор НАБУ Артем Сытник. Также вызывался главный детектив НАБУ Андрей Калужинский.

О том, будет ли проведен допрос Габриэляна Венедиктова не уточнила.

В 2020 году НАБУ предъявило подозрение Татарову, поскольку следствие считает, что он может быть причастен к фальсификации путем дачи взятки экспертизы по делу Укрбуда.

Накануне журналист Юрий Бутусов сообщил, что руководителей НАБУ вызвали на допрос заместитель генпрокурора Алексей Симоненко, который тесно связан с Татаровым и Андреем Порновым, а также прокурор Юрий Розанов, "чтобы изобразить конфликт интересов НАБУ в расследовании дела Татарова".

"То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ", - написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Бутусова, отмена допроса является "очень быстрым и важным решением, которое сорвало попытку Симоненко создать конфликт интересов в расследовании и забрать дело Татарова из НАБУ".

18 декабря в НАБУ заявили, что вручили Татарову сообщение о подозрении по статье о предложении, обещании или предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу. Сам Татаров на время следствия сложил полномочия.

30 декабря стало известно, что прокурор отозвал ходатайство об избрании меры пресечения Татарову.

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