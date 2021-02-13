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Зеленский с женой отправляется в ОАЭ

Комментариев: 1
Президент Украины и первая леди 14-15 февраля посетят с официальным визитом Объединенные Арабские Эмираты.
Зеленский с женой отправляется в ОАЭ

14-15 февраля Президент Украины Владимир Зеленский вместе с женой Еленой с официальным визитом посетят Объединенные Арабские Эмираты. Об этом сообщает Офис президента.

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Предполагается, что глава государства проведет переговоры с наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заеда Аль Нахайяни и вице-президентом, премьер-министром, министром обороны ОАЭ Мухаммадом бин Рашидом Аль Мактумом.

"Во время встреч будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего политического, торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного сотрудничества. По результатам переговоров планируется подписание ряда двусторонних документов", - добавляют у Зеленского.

А "первая леди" в рамках развития направления "культурная дипломатия" встретится с министром культуры и молодежи ОАЭ, представителями дирекции Дубайской оперы и ключевых исторических и культурных памятников Абу-Даби.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Зеленский креативно поздравил жену с Днем рождения.

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Теги: Зеленский, ОАЭ
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Комментариев (1)
Анатолий    13.02.2021, 14:02
Оценка:  0
Анатолий
Потримаю з надією кулачки, можливо не повернуться.
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