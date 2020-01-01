Во Львове из-за обрушения кровли погиб человек
Обрушение произошло из-за скопившегося снега.
13 февраля в 10:36 во Львове по ул. Садовая, 2А в одноэтажной пристройке к двухэтажной новостройке произошло разрушение кровли на площади 12 м кв. В результате обрушения погиб человек, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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В 11:20 тело погибшего человека, которое находилась под завалом кровли, достали и передали работникам Нацполиции.
Всего в разборе разрушений от ГСЧС привлечено 14 человек и три единицы техники.
Напомним, ранее сообщалось, что во Львове под тяжестью снега рухнула крыша магазина.
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