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Во Львове из-за обрушения кровли погиб человек

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Обрушение произошло из-за скопившегося снега.
Спасатели разбирали обвал
Спасатели разбирали обвал
dsns.gov.ua

13 февраля в 10:36 во Львове по ул. Садовая, 2А в одноэтажной пристройке к двухэтажной новостройке произошло разрушение кровли на площади 12 м кв. В результате обрушения погиб человек, сообщает Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.

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В 11:20 тело погибшего человека, которое находилась под завалом кровли, достали и передали работникам Нацполиции.

Всего в разборе разрушений от ГСЧС привлечено 14 человек и три единицы техники.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове под тяжестью снега рухнула крыша магазина.

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Теги: Львов, обрушение, ГСЧС
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