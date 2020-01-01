Обновлен список стран "красной" и "зеленой" зон

"Зелеными" стали соседняя Венгрия и Беларусь. Остальные европейских соседи Украины остаются в "красной" зоне.

Минздрав опубликовал обновленный список стран "красной" и "зеленой" зоны по ситуации с пандемией коронавируса. Большая часть стран ЕС теперь находятся в зеленой части списка.

В "красной" зоне находятся страны с показателем заболеваемости на 100 тысяч населения за последние 14 дней выше, чем в Украине. Сейчас это - 134,6 по сравнению с 142,3 неделю назад.

По сравнению с предыдущим списком от 5 февраля, количество стран "красной" зоны сократилось с 80 до 74.

"Зелеными" стали соседняя Венгрия и Беларусь. Остальные европейских соседи Украины остаются в "красной" зоне.

Выезд украинцев за границу: как не запутаться

Среди других стран ЕС, в зеленом списке указаны Франция, Норвегия, Кипр, Ирландия, Эстония, Латвия, Дания, Финляндия, Хорватия, Болгария и Австрия.

В первой тройке "красного" списка находятся Португалия, Италия и Черногория.

Напомним, что по прибытии из стран "красной" зоны необходимо провести в самоизоляции две недели или получить отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

Ранее в Кабмине заявили, что ситуация с возможностью поехать за границу на майские праздники или во время летнего отпуска для украинцев пока не ясна, однако, есть три сценария.

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