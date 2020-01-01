МВФ назвал Украине условия для новых кредитов

Займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ. В Фонде указали на проблемные вопросы.

МВФ пока не размораживает транши для Украины

Виртуальная миссия Международного валютного фонда в Украине по вопросам первого пересмотра программы в формате stand-by завершилась без результата. Об этом сообщил глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля.

Миссия работала в период с 21 по 23 декабря и с 11 января по 12 февраля и обсудила с представителями власти Украины прогресс во внедрении мероприятий и реформ, являющихся частью поддержанной соглашением stand-by программы действий власти.

Как сообщает Интерфакс-Украина, среди проблемных вопросов остается, в частноси, принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП.

Для позитивного результата необходимо также принятие уже внесенных в Верховную Раду новых поправок в закон о Нацбанке и банках и отказ от ограничения цен, введенных этой зимой на энергорынке, а также большая ясность в отношении бюджетных планов на 2022 год и аудита COVID-фонда.

По мнению экспертов, при решении части этих вопросов следующая миссия по первому пересмотру программы stand by может посетить Украину ориентировочно в апреле-мае.

Напомним, в июне 2020 года МВФ одобрил новую 18-месячную кредитную программу stand-by Киеву и выделил первый транш в 2,1 миллиарда долларов, чтобы помочь украинской экономике, которая сильно пострадала от последствий пандемии.

Дальнейшие займы были заморожены в связи с медленными темпами реформ в Украине. МВФ также обеспокоен решением правительства Украины от января этого года об уменьшении цены на газ ниже рыночной в целях снижения тарифов для населения.

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