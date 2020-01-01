Спасатели предупреждают об ухудшении погоды

Сейчас снег идет в Днепропетровской, Донецкой, Киевской, Кировоградской, Луганской, Харьковской, Хмельницкой и Черниговской областях.

По информации Укравтодора, проезд по дорогам общего пользования обеспечен, а для эффективной работы дорожной снегоуборочной техники действуют ограничения движения большегрузного и крупногабаритного автотранспорта.

Ограничения введены:

Волынская область - на а / д Т-18-02 Маюничи-Шклинь (участок

Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и

Т-03-05 Нововолынск-Михайловка (участок Павловка-Михайловка).

Ивано-Франковская область - на а / д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок

м. Коломыя - м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок г.. Снятин - г.. Городенка).

Винницкая область - на а / д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок г.. Жмеринка - м. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов - м. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок

г. Тывров - пгт Шпиков).

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В связи с сильными порывами ветра и образованием сугробов в Ровенской области - на автодорогах государственного значения в пределах Ровенской области вводится ограничение движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

Для расчистки дорог от Службы автомобильных дорог привлечено около

1 тыс. 700 человек и 1 тыс. 430 ед. техники.

На въездах г.. Киева продолжают функционировать 8 пунктов обогрева ГСЧС

(С начала непогоды оказана помощь более 350 лицам).

Подразделениями ГСЧС с начала непогоды высвобождено из снежных заносов более 1 тыс. 800 ед. транспортных средств в т.ч. 56 карет скорой медицинской помощи и 50 автобусов и оказана помощь более 3 тыс. 300 лицам. Убрано 20 поваленных деревьев.

От ГСЧС привлекалось 1 тыс. 500 чел. и 400 ед. техники.

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Координацию действий по транспортного сообщения осуществляет межведомственные штабы Укравтодора и Службы автомобильных дорог в областях.

Прогноз погоды в Украине на день 13 февраля

Сегодня днем ​​в северных и центральных областях небольшой, местами умеренный снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства областей гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м / с, порывы 15-20 м / с, местами метели. Температура 8-13 ° мороза, в западных и южных областях местами

2-7 ° мороза, в Карпатах 16-21 ° мороза.

На Киевщине днем небольшой снег, порывы северо-западного ветра 15-20 м / с, метель, на дорогах гололедица. Температура 10-13 ° мороза.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за непогоды поезда Укразализныци опаздывают на несколько часов.