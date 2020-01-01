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Одесского насильника семьи отправили в СИЗО

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Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.
Подозреваемого в насилии отправили в СИЗО
Подозреваемого в насилии отправили в СИЗО
npu.gov.ua

Суд Одессы отправил под арест 48-летнего жителю Суворовского района города, которого подозревают в неоднократных изнасилованиях жены и двух дочерей. Его отправили под стражу без возможности освобождения под залог. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Одесской области.

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Как сообщалось ранее, дочерей мужчина начал насиловать, когда младшей из них было 13, а старшей - 16 лет. Он убеждал девочек в том, что это является нормой, а когда те стали сопротивляться, начал применять к ним физическую силу и запугивания.

Его действия квалифицированы по частям 2 (изнасилование, совершенное повторно) и 4 (изнасилование малолетней) статьи 152 Уголовного кодекса. Также ему вменяют угрозу убийством (ст. 129 УК)

Насильнику грозит до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Сумах первоклассника насиловала компания подростков.

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Теги: Одесса, насилие, полиция
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