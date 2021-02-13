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Под Одессой столкнулись две фуры, водители погибли

Комментариев: 1
Один из грузовиков не справился с управлением на скользкой дороге.
ДТП под Одессой
ДТП под Одессой
t.me

Сегодня утром на трассе Одесса-Киев в районе Дачного столкнулись две большие грузовые машины. Как сообщают в пресс-службе Национальной полиции, в результате аварии двое человек погибли на месте, третий — травмирован.

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Предварительно известно, что водитель грузовика «MAN» не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с «Renault Magnum», который двигался с ним в попутном направлении по параллельной полосе. В результате столкновения оба водителя погибли. В «Renault» находился также пассажир, то получил телесные повреждения и был госпитализирован.

 

ДТП под Одессой 13.02.21
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Сейчас на месте работают полицейские. Они устанавливают полные обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. 

Напомним, ранее сообщалось, что жертвами ДТП в Нигерии стали девять человек.

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Теги: ДТП, Одесса, полиция
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Комментариев (1)
lyuterr    13.02.2021, 17:23
Оценка:  0
lyuterr
Песдец!(((((
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