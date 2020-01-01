Первой привезут вакцину AstraZeneca – Ляшко

На вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал COVID-больниц и члены бригад экстренной медпомощи.

В Украину на следующей неделе привезут первую партию вакцины от коронавируса COVID-19 производства британско-шведской компании AstraZeneca. Уже на следующий день начнется вакцинация. Об этом скзазал главный санитарный врач Виктор Ляшко, сообщает РБК-Украина в субботу, 13 февраля.

По его словам, до конца февраля Украина надеется получить 1 млн доз вакцины AstraZeneca, которая, вероятно, будет поставлена двумя партиями по 500 тысяч доз.

"Мы готовы согласиться на первую партию в объеме 500 000 доз, чтобы не ждать, пока сформируют полную партию в 1 млн, и чтобы быстрее приступить к вакцинации", – отметил Ляшко.

По его словам на сегодня есть контракты на 12 млн доз вакцины AstraZeneca и Novavax с опцией расширения еще на 3 млн доз. Вакцина производится на мощностях индийской кампании Serum.

Также Ляшко рассказал, что на вакцинацию от коронавируса уже записались 58 тысяч человек. Это персонал COVID-больниц и члены бригад экстренной медицинской помощи. Все оставшиеся дозы с первых поставок будут отправлены военным, другим врачам первичной медицинской помощи и т.д.

Накануне сообщалось, что уже начался процесс отгрузки партии вакцины, которую Украина получит из Индии. Получены все разрешения на ее экспорт.

Также сообщалось, что в AstraZeneca выступили в защиту своей COVID-вакцины. В компании признали, что препарат не идеален, но спасет тысячи жизней.

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