На Донбассе за день два обстрела, ВСУ без потерь

Враг обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов возле Старогнатовки и Водяного.

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток уже два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 13 февраля.

Указано, что враг обстрелял позиции ВСУ из подствольных гранатометов возле Старогнатовки и Водяного на Приазовье.

На эти обстрелы военные реагировали огнем в ответ. Потерь среди личного состава ВСУ нет.

Также украинская сторона сообщила о нарушении перемирия представителям СММ ОБСЕ.

Напомним, за сутки 12 февраля враг семь раз открывал огонь на Донбассе. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.

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