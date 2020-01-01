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На Донбассе за день два обстрела, ВСУ без потерь

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Враг обстрелял украинские позиции из подствольных гранатометов возле Старогнатовки и Водяного.
Украинские военные реагировали огнем в ответ
Украинские военные реагировали огнем в ответ
Пресс-центр штаба ООС / Facebook

Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток уже два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 13 февраля.

Указано, что враг обстрелял позиции ВСУ из подствольных гранатометов возле Старогнатовки и Водяного на Приазовье.

На эти обстрелы военные реагировали огнем в ответ. Потерь среди личного состава ВСУ нет.

Также украинская сторона сообщила о нарушении перемирия представителям СММ ОБСЕ.

Напомним, за сутки 12 февраля враг семь раз открывал огонь на Донбассе. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, новости Донбасса, Операция объединенных сил, ООС
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Источник: korrespondent.net

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