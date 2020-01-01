На Донбассе за день два обстрела, ВСУ без потерь
Подразделения сепаратистов с начала нынешних суток уже два раза нарушили режим "тишины" на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в субботу, 13 февраля.
Указано, что враг обстрелял позиции ВСУ из подствольных гранатометов возле Старогнатовки и Водяного на Приазовье.
На эти обстрелы военные реагировали огнем в ответ. Потерь среди личного состава ВСУ нет.
Также украинская сторона сообщила о нарушении перемирия представителям СММ ОБСЕ.
Напомним, за сутки 12 февраля враг семь раз открывал огонь на Донбассе. В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил был ранен.
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