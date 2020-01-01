Под Одессой два человека погибли при столкновении фур

Водитель грузовика MAN не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Renault Magnum, который двигался с ним в попутном направлении.

В Одесской области возле села Дачное два грузовика столкнулись на трассе Киев – Одесса. Оба водителя погибли на месте аварии. Еще один человек травмирован, сообщает Нацполиция в субботу, 13 февраля.

Предварительно известно, что сегодня утром водитель фуры MAN не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Renault Magnum, который двигался с ним в попутном направлении по параллельной полосе. В результате столкновения оба водителя погибли.

В Renault находился также пассажир, он получил телесные повреждения и был госпитализирован.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Инцидент квалифицировали по статье о нарушении правил дорожного движения (ч.2 ст.286 УК Украины).

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Ранее сообщалось, что в Киевской области джип GMC врезался в бензовоз MAN, скрываясь от полиции. Тогда пострадали три человека.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса, еще 13 человек госпитализированы.

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