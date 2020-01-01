В Крыму столкнулись 32 автомобиля

В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта произошло несколько ДТП.

В аннексированном Крыму произошла серия ДТП в районе Симферополя. В общей сложности столкнулись 32 автомобиля. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 13 февраля.

"В Симферопольском районе на автодороге Симферополь – Алушта – Ялта в районе поворота на пгт Гвардейское произошло несколько ДТП с участием 32 единиц автотранспорта. Установлено, что в результате ДТП никто не пострадал", – говорится в сообщении.

Указано, что сейчас в Крыму налюдаются сложые погодные условия – дождь, переходящий в снег, метель, гололедица, ветер до 35 м/с.

Ранее сообщалось, что в Ивано-Франковской области в результате ДТП погибли два пассажира микроавтобуса, еще 13 человек госпитализированы.

А под Одессой два человека погибли при столкновении фур. Водитель грузовика MAN не справился с управлением на скользкой дороге и столкнулся с Renault Magnum.

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