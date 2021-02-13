Россия не может быть посредником на Донбассе – МИД

Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта, отметили во внешнеполитическом ведомстве.

Россия с первого дня вооруженного конфликта на Донбассе не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать. Об этом говорится в комментарии МИД Украины в связи с последними заявлениями Москвы относительно конфликта на Донбассе в субботу, 13 февраля.

Дипломаты отметили, что почти семь лет назад РФ начала необъявленную войну против Украины. После аннексии Крыма, Кремль перешел к следующему этапу своей вооруженной агрессии на украинском Донбассе.

"Документальные и другие свидетельства роли и прямого участия России в вооруженном конфликте против Украины передаются и в дальнейшем будут передаваться украинской стороной в международные юрисдикционные институты. Поэтому настойчивые утверждения российских официальных лиц о якобы "посреднической" роль России в мирном процессе на Донбассе вызывают возмущение. Россия с первого дня вооруженного конфликта не была и в принципе не может быть посредником в конфликте, который она начала и в котором продолжает участвовать", – говорится в комментарии.

В МИД отметили, что достигнутые при посредничестве ОБСЕ, а также Германии и Франции Минские договоренности и соглашения в "нормандском формате", выполнение которых продолжает служить основой политико-дипломатического урегулирования конфликта, сознательно с первого же дня не выполняются Россией.

"Стоит только вспомнить захват Дебальцево и других украинских территорий шесть лет назад – в течение нескольких дней после подписания Россией Минского комплекса мер от 12 февраля 2015 года и решение о прекращении огня вдоль линии разграничения. Все дальнейшие действия России до сегодняшнего дня направлены на разрушение любых усилий по прекращению конфликта и мирной реинтеграции оккупированных украинских территорий", – подчеркнули в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В заявлении МИД также отмечается, что все предложения и инициативы, в частности в рамках Трехсторонней контактной группы, продолжают блокироваться под надуманными предлогами, а на линии разграничения на Донбассе усиливаются провокации со стороны сепаратистов, в том числе из запрещенного Минскими договоренностями оружия.

В Киеве считают, что Кремль должен прекратить вводить в заблуждение весь цивилизованный мир безосновательными заявлениями о том, что Россия якобы не является стороной конфликта.

"Непосредственная роль и участие России в продолжающемся на востоке Украины вооруженном конфликте задокументирована и известна международному сообществу. Россия должна признать свою ответственность за развязывание вооруженной агрессии против Украины и приложить все усилия для урегулирования конфликта. Мы призываем Россию полностью выполнить свои обязательства, вывести из Украины оружие, армию, наемников и вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует, и вернуть Украину полный контроль над ее международно признанными границами", – резюмировали в МИД.

Напомним, на этой неделе постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что власти Украины уже не пытаются скрывать упорное нежелание выполнять свои обязательства в рамках минских соглашений. Также он обвинил Германию и Францию в соучастии в "преступлениях" на Донбассе.

Захарова предложила Украине и Западу ввести санкции против себя

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet