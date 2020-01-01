В Винницкой области патруль полиции попал в ДТП

Daewoo Lanos на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным авто Renault Logan.

Оба водителя были освидетельствованы, они трезвые Нацполіція України

В Винницкой области произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и служебного автомобиля группы реагирования полиции, которая ехала на вызов. Пострадали четыре человека, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 13 февраля.

"Авария произошла около 14:20 возле села Гордивка. Предварительно, автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 29-летний местный житель на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным автомобилем полиции Renault Logan", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате аварии травмировались четыре человека. Оба водителя были освидетельствованы, они трезвые.

"На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции, отдел инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения", – добавили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

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