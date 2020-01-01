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В Винницкой области патруль полиции попал в ДТП

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Daewoo Lanos на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным авто Renault Logan.
Оба водителя были освидетельствованы, они трезвые
Оба водителя были освидетельствованы, они трезвые
Нацполіція України

В Винницкой области произошла дорожная авария с участием легкового автомобиля и служебного автомобиля группы реагирования полиции, которая ехала на вызов. Пострадали четыре человека, сообщает региональное управление Нацполиции в субботу, 13 февраля.

"Авария произошла около 14:20 возле села Гордивка. Предварительно, автомобиль Daewoo Lanos, которым управлял 29-летний местный житель на заснеженной дороге занесло на встречную полосу движения, где произошло столкновение со служебным автомобилем полиции Renault Logan", – говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, в результате аварии травмировались четыре человека. Оба водителя были освидетельствованы, они трезвые.

"На месте аварии работала следственно-оперативная группа полиции, отдел инспекции по личному составу управления кадрового обеспечения", – добавили в полиции.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по статье о нарушении правил безопасности дорожного движения (ч.1 ст.286 УК Украины).

Cмотрите фотогалерею: В Винницкой области патруль полиции попал в ДТП

Ранее во Львове полицейский устроил пьяное ДТП. По данному факту уже назначено служебное расследование. Виновника аварии намерены уволить из полиции.

А под Николаевом разбился насмерть патрульный на BMW. Погибший находился вне службы и ехал на частном автомобиле из Николаева в сторону Одессы.

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Теги: ДТП, фото, авария, Винницкая область, пострадавшие, ДТП с полицией
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Источник: korrespondent.net

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