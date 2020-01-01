В Мукачево, Закарпатской области произошла стрельба посреди улицы. Ранения получил один человек. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.

Уточняется, что инцидент произошел на улице Стефаника около 19 часов. В это же время патрульным поступил вызов о стрельбе.

По предварительной информации, к стрельбе привел конфликт между двумя мужчинами. Словесная перепалка переросла сначала в драку, а затем один из них достал из кармана пневматическое оружие, и выстрелил в другого, попав в грудь.

Пострадавший остался жив. Мужчину, который устроил стрельбу, задержали правоохранители.

Cмотрите фотогалерею: В Мукачево на улице произошла стрельба

Напомним, в Киеве мужчина проводил отстрел "подозрительных лиц" с балкона жилого дома. Для этого он использовал травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что в Измаиле подросток обстрелял из пистолета двух сверстников на детской площадке и сбежал.

На Львовщине двое мужчин пострадали во время драки со стрельбой.