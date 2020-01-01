В Мукачево на улице произошла стрельба
В Мукачево, Закарпатской области произошла стрельба посреди улицы. Ранения получил один человек. Об этом в субботу, 13 февраля, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции.
Уточняется, что инцидент произошел на улице Стефаника около 19 часов. В это же время патрульным поступил вызов о стрельбе.
По предварительной информации, к стрельбе привел конфликт между двумя мужчинами. Словесная перепалка переросла сначала в драку, а затем один из них достал из кармана пневматическое оружие, и выстрелил в другого, попав в грудь.
Пострадавший остался жив. Мужчину, который устроил стрельбу, задержали правоохранители.
Cмотрите фотогалерею: В Мукачево на улице произошла стрельба
Напомним, в Киеве мужчина проводил отстрел "подозрительных лиц" с балкона жилого дома. Для этого он использовал травматический пистолет.
Ранее сообщалось, что в Измаиле подросток обстрелял из пистолета двух сверстников на детской площадке и сбежал.
На Львовщине двое мужчин пострадали во время драки со стрельбой.
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