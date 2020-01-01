Украинцев проверят на наличие антител к COVID-19

В Министерстве здравоохранения Украины планируют исследовать кровь на антитела к коронавирусной инфекции не менее 10 тысяч человек.

Министерство здравоохранения планирует со следующей недели начать подготовку к проведению масштабного исследования на наличие антител у жителей Украины к коронавирусу, сообщил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко. Об этом в субботу, 14 февраля, сообщает Интерфакс-Украина.

"Массового тестирования на COVID-19 не будет, но мы говорим про сероэпиемиологическое исследование, которое позволит изучить кровь на наличие иммуноглобулина G и посмотреть, сколько случаев заболевания COVID-19 наша система не вылавливает", - сказал он журналистам.

Ляшко сообщил, что в ходе исследования будут протестированы около 10 тысяч человек по всей территории Украины, у которых, в соответствие с репрезентативной выборкой, будет взята кровь.

"Во вторник у нас начало: мы собираем все департаменты здравоохранения, презентуем дизайн и согласовываем даты. Выборка будет учитывать, в частности, пол, возраст, место жительства, род занятий", - сказал заместитель министра здравоохранения.

Ранее мы писали, что переболевшие коронавирусной инфекцией могут вакцинироваться уже через шесть месяцев после болезни, считает заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet