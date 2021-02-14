Зеленский рассказал об участии Украины в выставке "Экспо-2020" в ОАЭ

Архитектурный образ павильона Украины воплощает идею колоса пшеницы, высота которого будет составлять 15 метров.

Всемирную выставку Экспо-2020 перенесли на 1 октября 2021 года - 31 марта 2022 года Expo2020DubaiUAE

Украина примет участие во всемирной выставке "Экспо-2020" в Дубае. Об этом в субботу, 13 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью эмиратскому информагентству WАМ.

"Да, конечно. Мы просто не можем пропустить такое важное мировое событие, как "Экспо-2020"", - сказал Зеленский.

Отдельно президент поблагодарил руководство ОАЭ за то, что, несмотря на все сложности, связанные с коронавирусом, в декабре прошлого года было завершено строительство павильона Украины, и сейчас там продолжаются внутренние работы.

"На Всемирной выставке в Дубае наша страна будет представлена на высоком уровне. Могу сообщить, что архитектурный образ павильона Украины воплощает идею колоса пшеницы. Он будет 15 метров высотой, поэтому надеюсь, вы теперь сможете его легко узнать и посетить. Пшеница является важным символом для украинцев, и желтый цвет на нашем флаге как раз и символизирует пшеничное поле и готовность внести вклад в мировую продовольственную безопасность", - рассказал Зеленский.

Также Зеленский сообщил, что во время всемирной выставки "Экспо-2020" большое внимание будет уделяться культурным и творческим мероприятиям.

"В отечественном павильоне Украины планируем показать уникальность и самобытность украинского народа и культуры через призму современных технологий и инновационных подходов к жизни, взаимодействия с окружающим миром. Фокусом отечественного павильона будут служить технологии и инновационные процессы, которые охватывают быт и делают его экологическим, энергосберегающим, рациональным", - подчеркнул он.

В целом президент Украины выразил надежду на дальнейшее развитие культурно-гуманитарного сотрудничества с ОАЭ.

"Развивать культурно-гуманитарное сотрудничество с ОАЭ очень легко, ведь Эмираты - один из мировых центров событийного туризма. Здесь проводится множество различных выставок и фестивалей, в которых украинцы активно участвуют", - отметил он.

Напомним, из-за пандемии COVID-19 выставка "Экспо-2020" была перенесена на 2021 год, однако организаторы решили сохранить название "Expo-2020" для маркетинга и брендинга.

Напомним, что украинский экспорт сократился в начале года, импорт - вырос. В январе внешняя торговля Украины сократилась на 140 миллионов долларов. Экспорт упал на 5%.

Также сообщалось, что Украина уже исчерпала три квоты на поставки в ЕС. Тарифные квоты позволяют украинским производителям экспортировать продукцию в страны ЕС по льготной или нулевой ставке пошлины.

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