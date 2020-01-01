Витренко рассказал, какая себестоимость украинского газа

Нафтогаз закупал газ в 2019 году, когда он был дорогой, поэтому на его продаже компания не заработала, утверждает Витренко.

Врио министра энергетики Юрий Витренко сообщил, что себестоимость украинского газа составляет три гривны, и Нафтогаз на перепродаже почти ничего не зарабатывает. Об этом в субботу, 13 февраля, он сообщил в интервью Радио Свобода.

"К сожалению, Нафтогаз закупал газ летом и осенью 2019 года, когда газ был дорогой, примерно столько же, сколько стоит сейчас. Поэтому Нафтогаз на этом газе ничего особо не заработал. Он зарабатывает на газе собственной добычи, которого, как я и говорю, себестоимость примерно до трех грн, он потом его продает дороже, а эту прибыль затем он направляет в бюджет", - сказал он.

При этом, по словам врио министра энергетики, "Нафтогаз" убыточен.

"За девять месяцев он показал огромный ущерб. Если посмотрим даже на предыдущие годы, например, на 2019 год, то если бы не результаты по моему направлению (судебный спор с "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже. - ред.), там тоже был бы ущерб. Нафтогаз теряет средства. Если кто-то думает, что он прибыльный, как говорят, что вот за счет повышения тарифов он стал прибыльным, - то нет", - объяснил Витренко.

"Нафтогаз" и около 50 других компаний являются поставщиками природного газа населению.

Напомним, что ранее Нафтогаз установил тариф ниже рекомендованного. Цена на газ в феврале у компании будет на 13 копеек меньше, чем установленный правительством предельно допустимый показатель в 6,99 грн/куб.м.

Также сообщалось, что Шмыгаль отверг идею Витренко об импорте газа из РФ. Ранее глава Минэнерго предложил разрешить экспорт газа независимыми компаниями из России. Премьер заявил, что этого не будет.

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