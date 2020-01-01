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Сепаратисты два раза нарушили режим "тишины"

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Позиции ВСУ были обстреляны из гранатометов. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.
Украинские бойцы открывали ответный огонь
Украинские бойцы открывали ответный огонь
Facebook/Операція об'єднаних сил

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил за прошедшие сутки, 13 февраля, было зафиксировано два нарушения режима прекращения огня. Потерь у ВСУ нет, сообщает в утренней сводке штаб ООС на своей странице в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки Восток, вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, российско-оккупационные войска вели огонь по нашим позициям с подствольных гранатометов", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также отмечается, что из подствольных гранатометов были обстреляны позиции ВСУ у Старогнатовки.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника бойцы давали адекватный ответ. Боевых потерь среди украинских военнослужащих нет.

С начала текущих суток, 14 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Как сообщалось до этого, президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия "не бросит Донбасс".

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Теги: Украина, война, обстрел, сепаратисты, режим тишины на Донбассе, война на Донбассе, ООС
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Источник: korrespondent.net

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