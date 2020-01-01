В Украине из-за непогоды обесточено 11 населенных пунктов

Без электроснабжения из-за сложных погодных условий остаются жители Черновицкой и Житомирской областей.

В Украине по состоянию на семь часов утра воскресенья, 14 февраля, без электроснабжения находятся 11 населенных пунктов в двух областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч 14 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении.

Так, без света остаются жители шести населенных пунктов в Черновицкой области и пяти – в Житомирской.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, что Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада.

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