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В Украине из-за непогоды обесточено 11 населенных пунктов

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Без электроснабжения из-за сложных погодных условий остаются жители Черновицкой и Житомирской областей.
Непогода в Украине
Непогода в Украине
dsns.gov.ua

В Украине по состоянию на семь часов утра воскресенья, 14 февраля, без электроснабжения находятся 11 населенных пунктов в двух областях, сообщает пресс-служба ГСЧС.

"По состоянию на 7 ч 14 февраля в результате сложных погодных условий из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП остаются обесточенными 11 населенных пунктов в 2 областях", - говорится в сообщении.

Так, без света остаются жители шести населенных пунктов в Черновицкой области и пяти – в Житомирской.

Над восстановлением электроснабжения работают бригады облэнерго.

Напомним, что Укразализныця заявила о многочасовой задержке поездов из-за снегопада.

Погода на выходные: морозы не отступят
 

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Теги: Украина, погода, электроэнергия, свет, непогода, электричество, погода в Украине, погода Украина, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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