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Главное 13 февраля: Визит Зеленского в ОАЭ и миссия МВФ в Украине Владимир Зеленский / Twitter

Президент Владимир Зеленский отправился в ОАЭ и предложил изменить полномочия ОАСК, а миссия МФВ по вопросам пересмотра программы в формате stand-by закончилась без результатов. Мы собрали главные новости за 13 февраля.

Владимир Зеленский отправился в ОАЭ

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Вместе с президентом в Объединенные Арабские Эмираты поехала первая леди. Официальный визит продлится с 14 по 15 февраля. За это время Украина и ОАЭ подпишут документы, направленные на углубление сотрудничества между государствами.

Миссия МВФ обсудила с властями реформы

Члены миссии работали с украинскими властями в период с 21-23 декабря и с 11 января по 12 февраля. В это время обсуждался прогресс во внедрении реформ. Последние касаются соглашения stand-by. Известно, что принятие закона о Высшем совете правосудия и снятие опасений МВФ в отношении вмешательства в работу НАБУ и САП остаются проблемными вопросами. Решение о пересмотре программы stand-by принято не было.

Шмыгаль дал обещание о работе с МВФ

Премьер-министр Денис Шмыгаль обещает, что власти будут и дальше работать с фондом, несмотря на завершение миссии без результатов. У Кабмина есть виденье изменений, которые нужны для получения траншей, отметил премьер.

В Офисе президента обещают защитить нацбезопасность

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Владимир Зеленский поручил Алексею Данилову, секретарю СНБО, подготовить заседание. На последнем устранят угрозы, решение по которым откладывали длительное время.

Зеленский предлагает изменить полномочия ОАСК

Новый законопроект направлен на сокращение полномочий Окружного административного суда Киева. Они будут переданы Верховному суду Украины. Закон касается судебных споров по актам государственных регуляторов, центральных органов исполнительной власти, или других субъектов властных полномочий, распространяющихся на территорию страны.

Ранее в украинском МИД заявили, что Россия не может быть посредником на Донбассе.