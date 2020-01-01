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COVID-статистика по Украине: Более 3 тыс новых пациентов, 45 смертей

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Выздоровели 2 тыс человек.
COVID-статистика по Украине: Более 3 тыс новых пациентов, 45 смертей
COVID-статистика по Украине: Более 3 тыс новых пациентов, 45 смертей
depositphotos.com

В Украине за сутки коронавирусом заразились более 3 тыс человек. Врачи также зарегистрировали 45 смертей. COVID-статистику по Украине передает глава Минздрава Максим Степанов.

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За прошедший день в стране было зафиксировано 3 094 новых COVID-случаев. Так, заболели 72 медика и 183 ребенка. Госпитализированы – 1 917 человек.

По данным Степанова, врачи провели 19 211 тестов на коронавирус, из которых методом ПЦР – 15 576, а ИФА – 3 635. Стоит также отметить, что выздороветь удалось 2 002 пациентам.

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Больше всего зараженных было выявлено в Ивано-Франковской, Черновицкой и Житомирской областях, а именно 483, 272 и 220 пациентов соответственно. В Днепропетровской и Закарпатской областях зарегистрировано 212 и 207 новых COVID-случаев.

COVID-статистика в Украине
COVID-статистика в Украине
Максим Степанов / Facebook

Всего с начала пандемии коронавируса в стране заболели 1 271 143 человека, умерли – 24 330 граждан.

Ранее сообщалось, что украинцев проверят на наличие антител к COVID-19.

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Теги: коронавирус, COVID-19, Украина, пациент, тест
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