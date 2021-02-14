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Названы причины сокращения численности украинцев

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В Украине один из самых низких уровней рождаемости в ЕС и короткая продолжительность жизни.
Сейчас украинцев 41,63 млн
Сейчас украинцев 41,63 млн

Украинцев становится меньше. Причин две – это сокращение населения из-за низкой рождаемости и короткая продолжительность жизни, заявила ведущий научный сотрудник Института демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ Лидия Ткаченко в эфире канала Украина 24.

"Главная наша проблема еще с советских времен – короткая продолжительность жизни, и нет стабильной динамики роста. Много людей умирает даже в работоспособном возрасте, особенно мужчины, поэтому большая разница между количеством женщин и мужчин", - сказала Ткаченко.

Также она подчеркнула, что состояние общества в стране сказывается, прежде всего, и на демографии.

По мнению специалиста, гражданам Украины следует научиться относиться друг к другу лучше.

"Само настроение нужно менять для того, чтобы люди чувствовали себя спокойнее и увереннее. Для лучшей рождаемости нужна уверенность в завтрашнем дне, как бы это ни банально звучало", - подчеркнула Лидия Ткаченко.

Эксперт добавила, что демографическая ситуация в Украине не сильно отличается от ситуаций не только в РФ, Беларуси и Молдове, но и странах Балтии. 

Согласно Госстату, за последний год украинцев стало меньше на 300 тысяч человек. По состоянию на 1 декабря 2020 года количество населения в Украине составляло 41 миллион 630 тысяч человек.

Напомним, в конце 2020 года мы сообщали, что население Украины сократилось на 232 тысячи.

Ученые: Население Украины уменьшится в 2,5 раза

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Теги: Украина, статистика, население, украинцы, количество, численность населения
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
mreccoh    14.02.2021, 10:35
Оценка:  -21
mreccoh
Причина одна.Антинародная власть.
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