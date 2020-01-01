На Одесчине вспышка гепатита: Заболели 15 детей и взрослый

Заразившихся госпитализировали в инфекционное отделение.

На Одесчине врачи зафиксировали вспышку гепатита А. Заболели 15 детей и один взрослый. Подробности передает пресс-служба ГСЧС, а также “Думская“, ссылаясь на данные врачей.

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В ГСЧС сообщили, что инцидент произошел в городе Раздельная, что в Одесской области, в детском доме семейного типа.

“…в частном жилом доме подтверждено заболевание вирусным гепатитом А у 16 человек, из них 15 детей (1 ребенок усыновлен, 14 взяты под опеку)“, – указывается в сообщении ГСЧС.

На месте специалисты проводят комплекс санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий.

Главный санврач Одесской области Виталий Гончаров добавил, что заболевшие были госпитализированы в инфекционное отделение больницы. Гепатит протекает у них в легкой форме.

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По данным медика, первого зараженного выявили еще 21 января, после чего было решено проверить контактных лиц и условия проживания в детском доме.

Причину заболевания специалисты пока не установили.

“Проверили состояние питьевой воды. Чаще всего вспышки гепатита начинаются из-за нее. Но по всем показателям вода в норме, поэтому причина заболевания пока не установлена“, – рассказал санврач.

Ранее сообщалось, что в Украине за сутки зафиксировано более 3 тыс новых COVID-пациентов, 45 человек умерли.