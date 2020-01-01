В Крыму возникли проблемы с водоводом, на этот раз из-за снега
Во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с доступом к территории строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора. На этот раз причиной стал снег и непогода в регионе. Подробности передает “Крым.Реалии“, ссылаясь на данные псевдовластей.
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Из-за плохой погоды сварочные аппараты не могут функционировать. Также якобы из-за снегопада рабочие не могут выполнять бетонные работы.
В “министерстве строительства и архитектуры“ отметили, что псевдовласти решили привлечь дополнительную организацию, а также увеличить количество рабочих. Мол данная мера, несмотря на мешающий снегопад, позволит достроить водовод в установленный срок.
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Стоит отметить, что трубопровод строится с Бештерек-Зуйского водозабора во временно оккупированный Симферополь. Городу не хватает воды.
Как сообщалось ранее, в Крыму “наглухо“ пересохла река Сарысу.