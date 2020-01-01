Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Крыму возникли проблемы с водоводом, на этот раз из-за снега

Комментариев: 0
Специалисты не могут работать из-за непогоды.
В Крыму возникли проблемы с водоводом, на этот раз из-за снега
В Крыму возникли проблемы с водоводом, на этот раз из-за снега
depositphotos.com - Иллюстрированное фото

Во временно оккупированном Крыму возникли проблемы с доступом к территории строительства Бештерек-Зуйского водовода и водозабора. На этот раз причиной стал снег и непогода в регионе. Подробности передает “Крым.Реалии“, ссылаясь на данные псевдовластей.

Читай также: Россия не может быть посредником на Донбассе – МИД

Из-за плохой погоды сварочные аппараты не могут функционировать. Также якобы из-за снегопада рабочие не могут выполнять бетонные работы.

В “министерстве строительства и архитектуры“ отметили, что псевдовласти решили привлечь дополнительную организацию, а также увеличить количество рабочих. Мол данная мера, несмотря на мешающий снегопад, позволит достроить водовод в установленный срок.

Читай также: В Крыму столкнулись 32 автомобиля

Стоит отметить, что трубопровод строится с Бештерек-Зуйского водозабора во временно оккупированный Симферополь. Городу не хватает воды.

Как сообщалось ранее, в Крыму “наглухо“ пересохла река Сарысу.

Поделись:
Теги: Крым, вода, снег, непогода, водовод, водозабор
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь