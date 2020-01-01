За сутки в ВСУ COVID-19 заболел 21 человек

Летальных случаев за минувшие сутки не было. Всего за время пандемии в ВСУ коронавирусом заболели почти 15,5 тыс. человек.

В Вооруженных силах Украины за последние 24 часа коронавирусом заболел 21 человек. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, сообщает командование Медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 10.00 14 февраля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью COVID-19 болеет 540 человек… За прошедшие сутки зарегистрировано 21 новый случай COVID-19", - говорится в сообщении.

Было госпитализировано четыре человека. Состояние здоровья больных удовлетворительное, назначено необходимое лечение.

На изоляции находится 86 человек.

Всего за время пандемии недуг преодолели 15 433 человека, летальных случаев 44.

Как сообщалось ранее, в ЕС предупредили, что коронавирус с человечеством надолго.

Стало известно, когда в Украину доставят вакцины.

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