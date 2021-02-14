На Львовщине от переохлаждения скончался мужчина
Во Львовской области от переохлаждения умер местный житель. Двух человек госпитализировали с диагнозом переохлаждение, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.
"13 февраля в приемное отделение Новояричевской больницы поступили жители села Великоселки: мужчина 1993 года рождения с диагнозом "обморожение двух пальцев правой руки второй-третьей степени" и мужчина 1962 года рождения - "обморожение пальцев рук обеих конечностей третьей-четвертой степени", - говорится в сообщении.
В тот же день в реанимационное отделение Золочевской районной больницы в тяжелом состоянии поступил местный житель 1951 года рождения. Медики пациенту поставили диагноз " общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей".
Помочь мужчине не смогли, он скончался в реанимационном отделении.
Напомним, во Львове под тяжестью снега рухнула крыша магазина.
Также мы писали, что во Львовской области из-за сугробов больную с инфарктом пришлось везти на санях.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet