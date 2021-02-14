На Львовщине от переохлаждения скончался мужчина

Мужчина попал в реанимацию с общим переохлаждением и обморожением конечностей. Спасти 70-летнего пациента врачам не удалось.

Все трое мужчин поступили в больницу в один день

Во Львовской области от переохлаждения умер местный житель. Двух человек госпитализировали с диагнозом переохлаждение, сообщает департамент по вопросам гражданской защиты Львовской облгосадминистрации в Facebook.

"13 февраля в приемное отделение Новояричевской больницы поступили жители села Великоселки: мужчина 1993 года рождения с диагнозом "обморожение двух пальцев правой руки второй-третьей степени" и мужчина 1962 года рождения - "обморожение пальцев рук обеих конечностей третьей-четвертой степени", - говорится в сообщении.

В тот же день в реанимационное отделение Золочевской районной больницы в тяжелом состоянии поступил местный житель 1951 года рождения. Медики пациенту поставили диагноз " общее переохлаждение, обморожение верхних и нижних конечностей".

Помочь мужчине не смогли, он скончался в реанимационном отделении.

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