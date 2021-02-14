Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Из Украины за угрозы в соцсетях выдворили уголовника-норвежца

Комментариев: 1
Мужчину "брала" в киевском хостеле полиция особого назначения.
Из Украины за угрозы в соцсетях выдворили уголовника-норвежца
Из Украины за угрозы в соцсетях выдворили уголовника-норвежца
Нацполиция

Из Украины выдворили уголовника-норвежца. Мужчина угрожал в соцсетях совершить ряд тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

Читай также:  В Винницкой области патруль полиции попал в ДТП

Киевские правоохранители получили от Интерпола данные о пребывании норвежца в столице Украины. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности на родине. В социальных сетях он заявлял о намерениях совершить тяжкие преступления в Украине.

Отправка мужчины в Норвегию
Отправка мужчины в Норвегию
Нацполиция

Читай также: Одесского насильника семьи отправили в СИЗО

Полиция нашла иностранца в хостеле. Учитывая его биографию, мужчину задерживал полк полиции особого назначения. После его доставили в миграционную службу, так как обвиняемый нарушил правила пребывания в государстве.

В конечном итоге, норвежского уголовника отправили домой, запретив въезд на территорию Украины на 3 года.

Ранее сообщалось, что в Мукачево на улице произошла стрельба.

Поделись:
Теги: Норвегия, Украина, полиция, уголовник, преступления
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
krecchoo    14.02.2021, 14:08
Оценка:  -23
krecchoo
Поллюция специального назначения?
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь