Мужчину "брала" в киевском хостеле полиция особого назначения.

Из Украины за угрозы в соцсетях выдворили уголовника-норвежца Нацполиция

Из Украины выдворили уголовника-норвежца. Мужчина угрожал в соцсетях совершить ряд тяжких преступлений. Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.

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Киевские правоохранители получили от Интерпола данные о пребывании норвежца в столице Украины. Ранее он неоднократно привлекался к ответственности на родине. В социальных сетях он заявлял о намерениях совершить тяжкие преступления в Украине.

Отправка мужчины в Норвегию Нацполиция

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Полиция нашла иностранца в хостеле. Учитывая его биографию, мужчину задерживал полк полиции особого назначения. После его доставили в миграционную службу, так как обвиняемый нарушил правила пребывания в государстве.

В конечном итоге, норвежского уголовника отправили домой, запретив въезд на территорию Украины на 3 года.

Ранее сообщалось, что в Мукачево на улице произошла стрельба.