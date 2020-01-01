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Украина и ОАЭ увеличат товарооборот

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Глава Украины и наследный принц ОАЭ также договорились о совместном сотрудничестве в области космонавтики и искусственного интеллекта, в научно-технической и военной сфере.
Владимир Зеленский и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян
Владимир Зеленский и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян
president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках официального визита в Объединенные Арабские Эмираты встретился с наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммадом ибн Заид Аль Нахайяном. Собеседники обсудили вопросы торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, сообщает пресс-служба Офиса президента.

"На сегодня мы должны вывести на новый уровень наши экономические отношения. Наши народы имеют много контактов, более дружественными и теплыми должны быть и экономические контакты. Уверен, что мы вместе можем разработать современные крупные проекты", - заявил Зеленский.

Во время встречи стороны пришли к выводу, что обе страны имеют потенциал для увеличения товарооборота в несколько раз ближайшие пять лет.

Также на встрече обсуждалась продовольственная безопасность. Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина будет оставаться надежным поставщиком и гарантом продовольственной безопасности не только ОАЭ, но и других стран региона.

Также участники встречи обсудили вопросы сотрудничества в сферах энергетики и инфраструктуры, военно-техническое сотрудничество.

Помимо этого были затронуты темы научно-технического сотрудничества, совместной работы в области искусственного интеллекта и исследования космоса.

Лидеры двух стран обсудили и противодействия распространению коронавируса. При этом Зеленский поблагодарил шейха Мухаммада ибн Заид Аль Нахайяна за предоставленную Украине гуманитарную помощь для борьбы с COVID-19 и договорился о дальнейшем сотрудничестве в этой сфере.

"Наши отношения выходят на новый качественный уровень", - резюмировал президент Украины.

 
Ранее сообщалось, что Зеленский рассказал об участии Украины в выставке Экспо-2020 в ОАЭ.
 
Также напомним, что Зеленский назвал ОАЭ ключевым партнером Украины.

 

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Теги: Украина, президент, ОАЭ, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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