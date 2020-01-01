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Украина и ОАЭ подписали несколько важных двусторонних документов

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Были подписаны Меморандумы о признании государствами водительских удостоверений, об избежании двойного налогообложения, о сотрудничестве в сфере борьбы с терроризмом.
Подписанные документы направлены на развитие отношений между двумя странами
Подписанные документы направлены на развитие отношений между двумя странами
president.gov.ua

Во время визита президента Украины Владимира Зеленского в Объединенные Арабские Эмираты подписан ряд двусторонних документов, направленных на развитие отношений между двумя странами. Так, например, государства будут сотрудничать в сфере борьбы с преступностью и в области туризма, сообщает пресс-служба Офиса президента.

В частности, был подписан Протокол между правительствами Украины и ОАЭ о внесении изменений в Соглашение между правительством Украины и правительством ОАЭ об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы и капитал.

Также заключено Соглашение о сотрудничестве в сфере борьбы с преступностью и терроризмом.

Между МВД Украины и МВД ОАЭ подписан Меморандум о взаимном признании и обмене национальных водительских удостоверений. Теперь владелец водительского удостоверения может управлять транспортным средством на территории другой страны.

Также были подписаны Меморандумы об иностранных инвестициях в сельское хозяйство, о развитии туристического сектора, о взаимопонимании в сфере землеустройства.

Украина и ОАЭ увеличат товарооборот

Напомним, Владимир Зеленский назвал ОАЭ ключевым партнером Украины.

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Теги: Украина, президент, ОАЭ, документы, сотрудничество, договор, меморандум, Владимир Зеленский
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Источник: korrespondent.net

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