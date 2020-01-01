Температура местами опустится до -24 градусов.

Погода на начало недели: Сильного снега не будет, но похолодает Укргидрометцентр / Facebook

В понедельник и вторник на территории Украины похолодает, однако сильного снега ждать не стоит. О том, какая погода будет в стране в начале недели, сообщает Укргидрометцентр.

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Так, по данным синоптиков, в понедельник, 15 февраля, на большей части Украины обильных осадков не будет. На Западе температура воздуха днем составит от -5 до -7 градусов, а ночью – от -5 до -9. Также на западе ожидается небольшой снег.

В центральной и восточной части государства днем термометры покажут 5-8 градусов мороза. Ночью столбики термометров опустятся до -19 градусов. На юге будет от -3 до 0 градусов днем, и до -9 ночью.

Погода 15 февраля Укргидрометцентр

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Во вторник, 16 февраля в Украине продолжится похолодание. При этом погода будет солнечная, с переменной облачностью.

Так, на западе, севере и центре днем ожидается -8 – -15 градусов. Ночью термометры покажут до -24 градусов. Такая погода ждет жителей Сумской области. На востоке и юге страны будет ощутимо теплее, особенно днем – от 4 до 8 мороза. Ночью термометры будут показывать местами до -15 градусов.

Погода 16 февраля Укргидрометцентр/ Facebook - Иллюстрированное фото

Ранее сообщалось, что в Крыму возникли проблемы с водой. На этот раз из-за снега.