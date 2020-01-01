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"Нам есть, что показать и о чем рассказать": Зеленская в ОАЭ

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Первая леди Украины на встрече с министром культуры и молодежи ОАЭ предложила провести в стране недели украинского кино, внедрять украиноязычные аудиогиды в музеях.
Елена Зеленская и Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе
Елена Зеленская и Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе
president.gov.ua

В рамках официального визита президента Украины и первой леди в Объединенные Арабские Эмираты Елена Зеленская встретилась с министром культуры и молодежи Объединенных Арабских Эмиратов Нуро бинт Мухаммад Аль Каабе. На встрече обсуждались вопросы сотрудничества в сфере культуры, сообщает пресс-служба Офиса президента.

Так, в частности Зеленская предложила следующие инициативы:

  • проведение недель украинского кино в ОАЭ;
  • основание Дней украинского народного искусства и традиционной украинской кухни с проведением мастер-классов;
  • организация в пределах художественных фестивалей ОАЭ отдельных программ украинского искусства;
  • внедрение украиноязычных аудиогидов в музеях ОАЭ.

"Еще в 2017 году между Кабмином Украины и правительством ОАЭ было подписано Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры, благодаря чему началось сближение культур наших двух стран. По моему мнению, это Соглашение стало прочным фундаментом для обсуждения всех планов и идей, о которых шла речь. Последние три года Украина принимала активное участие в различных фестивалях и ярмарках, проходивших в Эмиратах", - написала в Facebook первая леди.

Он добавила, что для нее очень важно продолжать знакомить жителей ОАЭ с украинским культурным наследием и творческими достижениями.

"Украинская культура и традиции - уникальные, природа - впечатляет. Нам есть, что с гордостью показать и о чем рассказать", - подчеркнула Зеленская.

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Добавим, что Украина и ОАЭ подписали несколько важных двусторонних документов.
 

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Теги: Украина, ОАЭ, первая леди, Елена Зеленская
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Источник: korrespondent.net

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