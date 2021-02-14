Зеленский отправил на Донбасс военное руководство
Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 14 февраля, поручил министру обороны Андрею Тарана и главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчак срочно прибыть на Донбасс для расследования гибели трех военных в районе Новолуганского. Об этом сообщает пресс-служба президента.
Отмечается, что на месте трагедии уже находится заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.
По предварительным данным, сегодня около 10 утра во время перемещения в районе Новолуганского с целью проверки несения службы и ротации военнослужащих на огневых позициях в результате подрыва на неустановленном взрывном устройстве получили ранения, несовместимые с жизнью, трое военных: капитан Александр Войтенко (1974 рождения), старший солдат Вячеслав Алексеенко (1987 года рождения) и старший солдат Дмитрий Мироненко (1994 года рождения).
"Мы бережем жизнь наших солдат, на дипломатическом уровне через сложные переговоры договариваемся об установлении режима прекращения огня - и затем читаем о гибели наших военных от мин на контролируемой нами территории. Требуется немедленное расследование. Чтобы подобные трагедии не повторялись в будущем. Жду их доклады об обстоятельствах сразу после моего возвращения уже завтра в Борисполе", - заявил Зеленский.
Он добавил, что Украина не может терять своих защитников в условиях, когда это не является нарушением режима тишины со стороны противника.
Зеленский также выразил соболезнования родным и близким бойцов.
Отметим, за последний месяц на Донбассе погибло больше военных, чем с момента начала перемирия до конца прошлого года.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet