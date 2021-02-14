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Украина увеличит добычу угля, чтоб не покупать его у РФ и Донбасса

Комментариев: 1
Страна тратит на зеленую энергетику деньги, забывая об угольной промышленности, считает Витренко.
Украина увеличит добычу угля, чтоб не покупать его у РФ и Донбасса
Украина увеличит добычу угля, чтоб не покупать его у РФ и Донбасса
Кадр из видео

Украина увеличит добычу угля, чтобы не покупать его у РФ, или же у временно оккупированного Донбасса. Об это заявил и.о министра энергетики Юрий Витренко. Его слова передает “Радио Свобода“.

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Отвечая на вопрос о существовании шахт, которые не работали, а затем были запущены, Витренко отметил, что страна планирует увеличить добычу угля.

“Чтобы не импортировать уголь из “ЛНР“, “ДНР“ или из России. Ответ очевиден…“, – сказал он.

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По словам и.о министра, в данной теме также важен вопрос себестоимости. Властям нужно найти оптимальное решение, лучшее из всех существующих.

В данный момент в Украина испытывает дефицит угля.

“Потому что, с одной стороны, мы вроде бы развиваем зеленую энергетику, тратим огромное количество денег из госбюджета, но забыли о мощностях, которые должны дополнять энергетику“, – отметил Витренко.

По его словам, летом у Украины избыток энергии, именно “зеленой“. При этом угольная генерация нормально не ремонтируется, а зимой нужна именно она.

Ранее сообщалось, что Витренко рассказал, какая себестоимость украинского газа.

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Теги: Юрий Витренко, министр, уголь, Россия, Донбасс, ЛНР, ДНР, зеленая энергетика
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Комментариев (1)
Свидома-Погань    14.02.2021, 17:46
Оценка:  -21
Свидома-Погань
Серьезно?)))А из ЮАР где уголь?
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