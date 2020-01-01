Убийство Окуевой: подозреваемого освободили

Апелляционный суд Киева изменил меру пресечения подозреваемому в убийстве Амины Окуевой Игорю Редькину, отпустив его из-под стражи под домашний арест. Об этом в воскресенье, 14 февраля, сообщает Hromadske со ссылкой на прокуратуру Киевской области.

Как сообщается, суд также освободил из-под стражи и других членов группы Редькина, которых подозревают в причастности к ряду других заказных убийств.

Напомним, 30 октября 2017 года Амина Окуева была убита во время второго покушения на железнодорожном переезде возле поселка Глеваха в Киевской области. Ее муж Адам Осмаев был ранен. Их автомобиль расстреляли из автоматов.

А 12 января 2020 года прокуратура Киевской области заявила о задержании подозреваемых в убийстве Окуевой. Также сообщалось, что на счету преступников еще два заказных убийства.